L'HL Igualada juga la lliga estatal plata, a Orpesa

L'HL Igualada sènior va jugar el darrer partit de preparació per a la nova jornada de la lliga estatal plata, a Orpesa del Mar. Els anoiencs van tombar al Gadex per 11-3. A Orpesa, els anoiencs jugaran avui contra el Playas de Oropesa (13.45 h) i davant l'Aranda de Duero (18.45); demà s'enfrontaran al Valladolid C (10.15).

En infantil i a la seu de la lliga estatal de Sant Joan Despí, l'HL Igualada no va poder aconseguir cap triomf en els tres duels que va disputar en el seu debut, davant l'Halcones Torrevieja (5-1), Tres Cantos (7-3) i Valladolid (7-0).