Siim-Sander Vene, de temporer de luxe del Baxi a adversari, demà a Fuenlabrada

El seu nom sonava des de feia dies i arribarà al partit de demà al pavelló Fernando Martín contra el Baxi Manresa amb uns quants dies d'entrenament amb els seus nous companys del Fuenlabrada. Siim-Sander Vene, ala-pivot de 28 anys i de 2,03 d'alçada, es trobarà en el partit de demà al migdia amb els que fins fa poques setmanes van ser els seus companys al Nou Congost. I és que a Manresa va ser un temporer, va jugar el temps que va estar de baixa per lesió Justin Doellman. El record que va deixar va ser magnífic i les actuacions de nivell que va tenir li han valgut un contracte pel Montakit fins a final de curs.

A les ordres de Joan Peñarroya, les seves mitjanes van ser de 10 punts, 3 rebots i una assistència, i va destacar especialment en la victòria a la pista del MoraBanc Andorra. Vene té en la seva carrera una experiència de 45 partits a l'Eurolliga defensant la samarreta del Zalgiris Kaunas i en la campanya 2017-18 va actuar en el Varese italià amb uns registres de 8,3 punts i 3,9 rebots en 25 minuts de joc. En el Baxi, els números en cada partit van ser: 11 punts més 4 rebots contra l'Estudiantes; 15 i 4 davant del Barça; cap punt amb el Joventut (0 de 4 en tirs); en la que va ser la seva millor actuació, 23 punts i 21 de valoració en pista del MoraBanc Andorra; 8 punts amb Unicaja, i 3 enfront l'UCAM de Múrcia, el 27 d'octubre, el seu darrer partit amb el Manresa.

Segons la nota informativa del Fuenlabrada, que li ha reservat la samarreta número 11, és un home que els aportarà, en les paraules del director esportiu madrileny, Ferran López, «l'experiència de molts anys a Europa. És un 4 que pot jugar obert perquè disposa de molt bona mà de tres punts, i és una amenaça constant per al seu defensor. A més, en defensa ell pot jugar dur perquè disposa d'unes bones condicions atlètiques. És evident que amb ell busquem trobar un equilibri interior a la plantilla i alhora poder obrir més la pista en la posició d'ala-pivot».

El Fuenlabrada ha tingut uns darrers dies molt intensos des que es va lesionar el seu escorta croat Marko Popovic, que és baixa en principi per a dos mesos. Primer el club va prescindir del seu pivot nigerià Talid Zanna i després va aconseguir els serveis de l'americà Jack Gibbs, que havia de ser relleu temporal de Popovic. Però Gibbs ha marxat per «problemes personals» i el que arriba és Vene, no un dos sinó un quatre.

L'entrenador del Baxi opina de la influència de Vene en el partit de demà «que cal felicitar molt el Fuenlabrada, és un bon jugador com ens va demostrar quan vam tenir-lo aquí. De cara a diumenge la seva presència tampoc no crec que sigui un factor determinant pel que ens conegui. És veritat, sí, però nosaltres també el coneixem a ell. La seva presència sí que els pot donar més varietat, amb Clark de cinc i Eyenda més de tres. I no m'estranyaria que jugués fins i tot Popovic, ja ho veurem demà».