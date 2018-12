«Als alliberadors no els faria gràcia jugar la final a l'Estat»

La passió pel futbol és una de les distraccions mundanes de sor Lucía Caram. Les aturades inversemblants del loco Gatti la van fer seguidora del Boca Juniors. Caram està en contra de la disputa del partit al Bernabéu i no el veurà com a penitència.



Així doncs, aquest partit no s'hauria d'haver traslladat a Madrid, a Espanya?

Aquest partit s'hauria d'haver suspès per dues raons. En primer lloc, soc contrària al seu trasllat a Madrid, a Espanya. És la Copa Libertadores! De ben segur, si els alliberadors aixequessin el cap, no els faria cap gràcia veure on es juga la final. En segon terme, considero que la final s'hauria d'haver supès i deixar el trofeu desert, sense guanyador. Hauria estat una mesura disciplinària exemplaritzant per als barras bravas de les dues aficions. Fa uns anys vaig aterrar a Buenos Aires el dia del descens del River Plate. Buenos Aires cremava! No pot ser que aquesta colla de salvatges imposin la llei del terror a la societat. S'ha optat per aquesta sortida per interessos econòmics.

Llavors, diumenge, veurà el partit?

No, no el veuré per coherència. Reconec que serà una penitència difícil d'assumir, però no el seguiré. A Argentina hem d'afrontar la problemàtica dels barras bravas. Ara, els camps de futbol són un espai per a la violència. Em vaig fer seguidora del Boca Juniors pel loco Gatti. Seguia els partits per la ràdio. El futbol va unir el país amb la disputa del Mundial del 1978, però després ha degenerat. La corrupció s'hi manifesta sense pudor. Al futbol argentí li cal honestedat, seguretat als estadis i mà dura amb els barras bravas.

Encara avui dia s'utilitza el futbol per manipular la societat?

La societat argentina ha patit fins ara la política del pa i circ. I amb aquesta final, també es pretén evitar que es parli de la delicada situació econòmica que viu el país, amb la devaluació del pes argentí, la pujada indeturable i inassumible dels preus i una gran inseguretat ciutadana. El poble argentí és avui més pobre del que ja era.