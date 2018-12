El City perd a Stamford Bridge i regala el liderat al Liverpool

El central David Luiz remata un servei de córner per marcar el 2-0

El central David Luiz remata un servei de córner per marcar el 2-0 EDDIE KEOGH/reuters

El Manchester City de Pep Guardiola va encaixar la primera derrota de la lliga, en la seva sortida a Stamford Bridge, davant del Chelsea per 2-0 i va deixar amb safata el lideratge al Liverpool. El City va desaprofitar múltiples oportunitats durant la primera meitat i el Chelsea va aprofitar just abans del descans per marcar a través de Kanté. A la represa, els locals van completar la victòria amb el segon gol, obra de David Luiz. El Liverpool va assaltar el lideratge de la Premier League després de golejar al camp del Bournemouth amb un hat-trick del davanter egipci Salah. El Manchester United de Mourinho i l'Arsenal d'Emery van guanyar els seus partits, 4-1 i 1-0, respectivament.