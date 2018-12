Fuenlabrada i els límits del cel per al Baxi

Quinze dies després del darrer partit, el Baxi reprèn la lliga amb una visita a Fuenlabrada que és de les que poden marcar tot un curs. Perdre no seria estrany en potser la pista més calenta de la lliga als darrers anys, però guanyar suposa posar encara més fonaments en la candidatura manresana per a la Copa del Rei. El partit arriba amb noms propis: Siim Sander-Vene, un ex-Manresa d'aquesta mateixa temporada que és un fitxatge de darrera hora del Montakit; i Alex Renfroe, que, almenys fins al dia 1 de gener del 2019, serà jugador del Baxi. Després, tant ell, que és un dels jugadors més en forma de la lliga, com Justin Doellman, tenen clàusula de rescissió per forçar la seva sortida, pagant.

Joan Peñarroya veu l'equip en una bona disposició per al partit d'avui, tot i la dificultat: «Veig que els jugadors s'han entrenat bé, han pogut descansar tres dies, menys l'Iffe Lundberg, que ha anat amb la seva selecció. La del Fuenla és una pista sempre complicada, hi has d'anar amb la mentalitat idònia per viure, dins d'un mateix partit, diferents situacions. Molts ja ho saben, i els que no, els hi hem explicat».

La tornada del tècnic argentí Ché García, segons Peñarroya, «és un canvi relatiu perquè ell va fer tota la temporada passada, amb una primera volta extraordinària, i una segona dolenta. Guanyaven els cara i creus, i feien un gran joc. És un entrenador que dota els equips de molta confiança i Fuenlabrada té una línia exterior de molt nivell. Segur que en les dues setmanes de feina que han tingut a causa de l'aturada de la lliga han introduït nous conceptes. Van demostrar, la temporada passada, que poden guanyar a tothom i també poden perdre amb tothom. I nosaltres som aquest tipus d'equip també».



Peñarroya veu factible que el Fuenlabrada sigui a la Copa per la plaça de convidat davant l'Estudiantes, «que ara és per sota a la classificació, i que segur que té més pressió. Què em sembla això del convidat ACB es quedi o no entre els vuit primers? Segons diu el refrany, qui és amo governa».

Del manresà Marc Garcia, que és un dels jugadors més entonats del Fuenlabrada en l'inici de lliga, Peñarroya diu que «per a mi no ha estat una sorpresa, estic segur que és un jugador amb qualitat i un dia explotarà. Ha tingut un bon inici en les coses en les quals ell és un referent i milllora en les que encara li queden. M'alegro molt per ell per com li va i també per la seva família. Haurem de mirar de tenir-lo controlat».

Sobre Marko Popovic, que en un principi és baixa per lesió, diu que «és un referent, assumeix un munt de pilotes. Però tenen altres alternatives i són un rival perillós, més encara a la seva pista».