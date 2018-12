Un històric Vasileiadis decideix el triomf de l'Obradoiro a Saragossa

El Monbus Obradoiro va aconseguir una victòria important a domicili, concretament a la pista del Tecnyconta Saragossa, on es va imposar per 78-86, resultat que li permet agafar oxigen a la classificació. El matx va tenir un nom propi, el de l'ala grec Kostas Vasileiadis, que va liderar els gallecs, en anotar un total de 33 punts i 10 triples, la tercera millor marca de la història de la Lliga Endesa (només superada pels 12 de Jacob Pullen al 2014 i els 11 d'Oscar Schmidt el 1994). El grec va estar ben acompanyat per Kyle Singler, autor de 21 punts i 8 rebots.