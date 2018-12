L'Atlètic guanya confiança a costa de desinflar l'Alabès

L'Atlètic de Madrid ha reprès el camí del triomf a LaLliga Santander en imposar-se ahir a l'Alabès al Wanda Metropolitano (3-0), on continua invicte en la competició. Un resultat que permet als de Diego Pablo Simeone mantenir-se en posicions privilegiades.

Amb un gol del croat Nikola Kalinic abans de la mitja hora i dos més d'Antoine Griezmann i Rodrigo Hernández en els últims minuts, els del Cholo tornen al camí de la victòria després de dos empats consecutius. D'altra banda, l'Alabès queda desinflat després de tres jornades sense guanyar.

El conjunt blanc i vermell va mostrar la seva millor cara en atresorar la possessió i amb un gran equilibri entre defensa i atac. Aviat ho va plasmar en el marcador amb un gol de transició. Arias va completar una pujada per la banda amb una centrada que va arribar a Nikola Kalinic, que, amb una rematada poc ortodoxa de cintura, va anotar el seu primer gol amb l'Atlètic a la lliga (min 25). No obstant això, els contratemps van començar a acarnissar-se, amb un equip que les últimes setmanes ha tingut problemes per constituir la seva defensa. A la mitja hora de joc, Lucas es va fer mal després que Calleri caigués sobre del seu genoll dret. Després d'uns minuts, el francès va demanar el canvi i va haver de ser substituït per l'uruguaià José María Giménez, que tornava després de cinc partits sense jugar per lesió.

Els d'Abelardo eren incapaços de generar perill i només van inquietar Jan Oblak amb un xut des de fora de l'àrea d'Ibai Gómez.

Els vitorians van començar amb intensitat la segona meitat, però aviat el quadre matalasser va reprendre un cert control, tot i que l'1 a 0 creava una certa incertesa, sobretot quan l'Alabès va decidir fer un pas endavant. Però Griezmann va tranquil·litzar la parròquia local al minut 82, en guanyar una cursa a Laguardia i recollir una passada de Vitolo. Després d'un primer remat al pal, va recollir el rebuig per fer el 2 a 0. Rodrigo, al minut 87, va tancar el compte golejador (3-0).