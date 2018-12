L'Igualada Rigat supera el Voltregà i torna a somriure

L'Igualada Rigat va tornar a obtenir una nova victòria com a local, davant del Voltregà (3-1), després de la golejada que va encaixar en el darrer partit de l'Ok Lliga, al Palau Blaugrana.

El conjunt igualadí, entrenat per Ferran López va saltar damunt la pista amb la intenció de buscar el gol, però els jugadors locals no es van trobar còmodes davant de la posada en escena del Voltregà. No va ser fins al final de la primera meitat quan van arribar els gols. El local Uri Vives va poder foradar la porteria rival a falta de 4 minuts i 31 segons per arribar al descans. Sergi Pla, un minut més tard, de falta directe, va ampliar l'avantatge. Els visitants van reaccionar ràpidament i, dos minuts després, van retallar distàncies gràcies a Ballart. A la represa, el capità Ton Baliu va sentenciar la victòria amb el tercer gol. La setmana vinent, els igualadins es desplaçaran al Vendrell.