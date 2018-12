Madrid decideix 'la final de la vergonya'

Hauria d'haver estat una gran festa del futbol, una final històrica, per a l'hemeroteca de qualsevol bon aficionat. I, sens dubte, la final de la Copa Libertadores d'enguany, la primera que disputen els dos clàssics del futbol argentí, serà recordada durant anys pels aficionats, però no per raons futbolístiques.

La màxima competició continental d'Amèrica del Sud , aquella que pretén honorar els alliberadors dels pobles continentals sotmesos a l'espoli de l'imperi castellà, quedarà gravada en la memòria col·lectiva com la final de la vergonya: aquella que no es va poder jugar a l'Amèrica del Sud per la violència dels barras bravas; aquella que es va traslladar a la capital del Reino de España, epicentre de l'antiga submissió política, per interessos econòmics, aquella que no es va suspendre com a mesura exemplaritzant, com a punt d'inflexió de la barbàrie i la violència que llasta el futbol argentí.

La llastimosa història d'aquesta final de la Copa Libertadores disposa d'un precedent relativament proper. El 14 de maig del 2015, en el partit de tornada corresponent als vuitens de final de la competició, jugat a la Bombonera, un aficionat local va eludir els controls de seguretat i va esmu-nyir-se fins al túnel de vestidors per llançar gas als ulls dels jugadors visitants. El partit es va supendre, Boca Juniors va ser desqualificat i River Plate va guanyar la final.

Tot i això, quan el dissabte, 10 de novembre, el partit d'anada es va ajornar a causa de la caiguda d'una forta tempesta, res no feia presagiar que s'hauria d'esperar trenta dies per conèixer el vencedor. L'endemà, malgrat que l'autobús que va dur els jugadors de River Plate a la Bombonera va ser apedregat, tal com és habitual a l'Argentina, el matx es va disputar. L'empat a dos final, tenint en compte que els gols marcats en camp contrari no tenen valor doble, va convertir en decisiu el partit de tornada, al Monumental, previst per al 24 de novembre.

Aquella setmana, la policia argentina va escorcollar la casa d'Héctor Godoy, conegut amb el malnom de Caverna. Hi va requisar 1,5 milions de pesos argentins, l'equivalent a uns 160.000 euros, i 300 entrades oficials. Godoy és el cap de Los borrachos del tablón, la barra més perillosa de River. La seva actuació i la imprevisió amb què el cos policial va actuar el dissabte següent, quan el bus que duia els jugadors de Boca al Monumental va ser apedregat, conjuntament amb els interessos divergents dels oponents, va dictar sentència. Lesió ocular del capità de Boca, Pablo Pérez, i del mig Gonzalo Lamardo i múltiples intents fallits de jugar el partit fins que es disputi avui, a dos quarts de nou, al Santiago Bernabéu. La final reportarà a l'economia madrilenya 42 milions d'euros en concepte d'ingressos directes. L'espectacle continua!