«S'hauria d'haver suspès la final i atorgar el títol al Boca»

Natural de Rosario, resideix a Manresa des del 2003. Treballa a Vanderlande Santpedor SL i avui, coincidint amb el seu 39è aniversari, veurà en viu, per primera vegada, un River-Boca des de la segona graderia del Gol Nord del Santiago Bernabéu.

Nadiu de Rosario i no és seguidor ni de Newell's Old Boys ni de Rosario Central? Vaig néixer a la mateixa ciutat que Leo Messi, però des de la infantesa, jo i dos o tres amics de Barrio Alberdi vam optar per ser del River Plate. En conseqüència, en el vessant esportiu, la nostra infància va ser dura, a la ciutat argentina que viu el futbol d'una manera més visceral i apassionada.

Com es viu i se segueix el futbol argentí des de Catalunya?

Sobretot amb nostàlgia. Els argentins duem la identitat nacional gravada amb foc. Per tant, patim pel futbol amb enyorança. Quan vivia a l'Argentina, només vaig poder gaudir en viu, una vegada, un partit del River Plate, i ara, les circumstàncies que han envoltat la primera final de la Copa Libertadores que juguen River i Boca duen el partit decisiu a 600 km d'on resideixo.

Una ocasió única, potser irrepetible, per assistir al seu primer clàssic.

Diumenge (per avui) seré a l'estadi amb el meu fill Nicolás Alberto jr., jugador del Joanenc i seguidor del River i del Rayo Vallecano. Avui (per ahir) hem sortit de Manresa a les sis per arribar a Madrid amb prou temps per fer una visita guiada al Santiago Bernabéu i, durant la tarda, veure la ubicació del Wanda Metropolitano i de l'estadi de Vallecas. Demà a la nit esperem retornar a Manresa després de celebrar la consecució del títol a la Puerta del Sol.

Com valora els incidents que han envoltat la disputa d'aquesta final?

Els de sempre han embrutit la imatge del futbol argentí. Els barras bravas són una màfia que viu del futbol amb el vistiplau dels clubs. El més correcte, cívicament, hauria estat que River assumís les accions dels seus seguidors i que aquest partit s'hagués suspès, i donar el títol a Boca.