El Barça coneixia els problemes d'indisciplina de Dembélé abans de fitxar-lo

Urbano Ortega, que va treballar durant set anys a la secretaria tècnica del FC Barcelona, ha reconegut que el club blaugrana ja coneixia els "problemes d'indisciplina" d'Ousmane Dembélé quan el va fitxar procedent del Borussia Dortmund i també va opinar que l'entorn del jugador "no l'ajuda gens".

El que va ser l'assistent del secretari tècnic Robert Fernández ha assegurat, en declaracions a 'Esports Cope', que "a vegades cal arriscar" pel que des del club blaugrana es va pensar que "només era un problema de joventut i podríem reconduir la situació ".

Així mateix, ha comentat que abans de fitxar Dembélé no només existia l'opció de Kylian M'Bappé, fitxat pel Paris Saint Germain, sinó "alguna més".

Aquestes declaracions es produeixen després que en l'entrenament de diumenge passat Dembélé arribés dues hores tard a la sessió celebrada a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí.

"A vegades la decisió es pren per moltes circumstàncies: per les condicions econòmiques, perquè aquest jugador no vol venir a discutir-li el lloc a un titular o perquè prefereix fer un pas intermedi, com ja ens havia passat amb Dembélé quan li vam voler signar un any abans i se'n va anar al Dortmund ", ha afegit.

Urbano també coneix bé el seguiment que ha fet el Barça als holandesos de l'Ajax Frenkie De Jong i Matthijs De Light. En aquest sentit, veu complicat que acabin de blaugrana: "la competència és gran. El PSG és un club amb molt poder econòmic. El Barça ha de convèncer el jugador amb altres arguments: venir a un club on va a gaudir jugant d'una manera molt definida i on va a competir pels grans campionats ".