El Barça es desfà d'un Iberostar combatiu i es manté líder en solitari

El Barça Lassa es manté com a líder en solitari de la Lliga Endesa després de batre a la seva pista l'Iberostar Tenerife (77-73). L'interior Chris Singleton, amb 12 punts i 12 rebots, va ser el millor dels blaugrana.

En el primer quart, el conjunt canari, que havia assaltat el Palau en les seves dues últimes visites, va obtenir una renda de quatre punts (17-21), que es va veure ampliada fins a cinc a la mitja part de l'enfrontament (36-41).

En la segona meitat, l'equip dirigit per Svetislav Pesic va augmentar el nivell defensiu, i això els va permetre aconseguir un contundent parcial de 20-7 per capgirar el marcador al final del tercer quart (56-48). Al darrer període, els locals van arribar a disposar de fins a 19 punts de renda quan faltava un minut i mig per al final. En aquest es van relaxar i els visitants ho van aprofitar per deixar la diferència final en quatre punts.