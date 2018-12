El Cadí en té prou amb un altre triomf per ser a la Copa de la Reina

La victòria contra el València de divendres (72-63) ha obert al Cadí la Seu, de bat a bat, les portes per classificar-se per a la Copa de la Reina, que la disputaran els vuit primers equips de la classificació en acabar la primera volta. El club urgellenc en té prou amb un triomf més en els quatre partits que falten per assegurar-se ser a la competició que es jugarà a Vitòria del 28 de febrer al 3 de març. De fet, fins i tot els sis triomfs actuals li podrien servir, en funció dels averages generals que hi hagi després de les primeres tretze jornades de la Lliga Femenina.

Ni el club ni les jugadores no han negat mai, ja des de la pretemporada, que el fet d'ampliar el nombre d'equips que podrien disputar tant la Copa de la Reina com el play-off pel títol convertia directament totes dues fases extres de la competició en objectiu. I, com admet el director esportiu del Sedis, Pep Ribes, actualment l'equip que dirigeix Bernat Canut «és molt consistent, juguen molt bé i l'equip està motivadíssim. A més, tothom ha incrementat el nivell». Per això no es vol cap ensurt i es buscarà tan aviat com sigui possible la setena victòria. I, fins i tot, no renunciar a ser cap de sèrie.

L'element que juga en contra és el fet que dels quatre partits que queden per acabar la primera volta, per definir els equips que aniran a Vitòria, tres seran lluny de la Seu. El primer, a Càceres, contra un altre dels candidats a ser a la Copa. Bembibre, Zamora a casa i Araski són la resta de rivals abans d'acabar el 2018.