Ché García: «Bellas ha fet una gran feina marcant Renfroe»

El tècnic del Fuenlabrada, l'argentí Ché García, va relatar l'anècdota que va fer una visita a Manresa «l'any 1989, com un convidat de qui dirigia l'equip aleshores, Flor Meléndez, i sé que és un club amb moltíssima tradició, no és un nouvingut a la lliga. Crec que avui ens ho ha posat molt difícil i el marcatge de Tomàs Bellas sobre Renfroe ha estat important, si el deixes pensar fa molt mal en accions a camp obert».

Ché García va definir el matx com «a molt igualat, en el primer quart hem tingut un marge de 5 punts i en els altres tres, si us hi fixeu, hi ha hagut empats. Ens hem passat bé la pilota i al final s'han donat 19 assistències. És possible que hagi estat un dels nostres partits més equilibrats. Vene ens ha ajudat molt en el partit, ens ha obert la pista, tant ell com tots els companys s'han trobat bé».