Èric Montes entra a la llista del Girona per jugar avui al camp de l'Athletic

El defensa manresà Èric Montes va tornar a entrar a la llista de convocats d'Eusebio Sacristán de cara al partit que el Girona disputarà avui, a partir de les 21 hores (Gol), al camp de l'Athletic Club de Bilbao. L'allau de baixes dels blanc-i-vermells, sobretot les dels laterals Aday, Mojica, Muniesa i Planas, donen possibilitats de jugar al jugador del Peralada, que encara no ha pogut debutar a la màxima categoria. De tota manera, Eusebio també podria apostar per fer jugar de lateral esquerre el jove Valery, com va fer contra l'Atlètic de Madrid, o bé endarrerir Granell. El Girona afegeix l'extrem Roberts a la llista d'absències contra un rival que ocupa la zona de descens i que estrena entrenador. Gaizka Garitano buscarà una victòria que permeti als bilbaïns respirar i, de passada, atrapar el Vila-real en la classificació.