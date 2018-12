Festival de gols a Ipurua, amb empat en el duel entre l'Eibar i el Llevant

L'Eibar i el Llevant van disputar un partit entretingut, amb vuit gols i repartiment de punts (4-4). Al duel no li va faltar res; hi va haver ritme, ocasions, alternatives i fluidesa. Sergi Enrich va marcar primer per a l'Eibar. Poc va durar l'alegria a Ipuria, amb l'empat de MOrales dos minuts després. El central Rober Pier va trencar la igualada en rematar al fons de la xarxa una centrada de Jason (1-2 al min 26). Poc després, el mateix Rober Pier va salvar un gol cantat d'Enrich.

Tot i marxar als vestidors amb desavantatge, l'Eibar no es va enfonsar i va sortir a la represa engescat, i durant més de deu minuts les ocasions es van succeir. El premi a la insistència el va recollir Escalante, que va fer el 2 a 2 (min 57). Els locals en volien més, no van parar i, quatre minuts després, Charles va marcar de penal (3-2). El mateix jugador va fer el 4 a 2 (min 65). El Llevant va aprofitar la relaxació de l'Eibar, i Toño, amb certa fortuna, va fer el 4 a 3 (min 75).El colofó el va posar, ja en el temps de descompte, Mayoral, que va marcar el definitiu 4 a 4.

També ahir, la Reial Societat va perdre a casa davant el Valladolid (1-2). Ja a la primera part, els de Sergio González van ser millors i es van avançar al minut 15 amb un gol de Toni Villa. A la represa, la dinàmica va canviar, però Antoñito va fer el 0 a 2 després d'aprofitar una errada de Moyá. Oyarzabal va posar emoció amb l'1 a 2, però, posteriorment, els minuts van anar passant i el marcador no es va moure més.

I, en el darrer duel de la jornada, el Betis va imposar la lògica i va superar el Rayo per 2 a 0, amb gols de Lo Celso (min 59 de penal) i Sidnei (min 79).