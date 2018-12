La Fundació Joviat és tercer en el català d'escacs actius en la categoria sub-10

Tercera plaça per la Fundació Joviat (dreta) en sub-10 a Sabadell ARXIU PARTICULAR

Un total de 311 jugadors en les diverses categories (sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 i sub-20) van competir, a Sabadell, en el campionat de Catalunya d'escacs actius d'edats Memorial David Garcia Ilundain, organitzat per la Federació Catalana i el Club Colón Sabadell. La representació de les comarques centrals va anar a càrrec dels vuit jugadors de Fundació Joviat, un de l'Escacs Catalònia, un de l'Ateneu Igualadí i un altre del CE Igualada.

En categoria sub-8, Oriol Nájar (Fundació Joviat) va finalitzar en una destacada novena posició final, amb 5,5 punts. Nájar es va col·locar tercer de la classificació a la ronda 5 i va jugar a la taula 1 en la sisena ronda, on va ser derrotat pel campió Villa. Guillem Luco (Ateneu Igualadí) va finalitzar dissetè amb 5 punts.

La sub-10 va tornar a ser la categoria més concorreguda, amb 86 participants. A la setena ronda Dan Clotet (Fundació Joviat) va tenir a les seves mans assegurar-se el podi, però va perdre contra el seu etern rival Pol Ortiz (Tres Peons). A la vuitena i darrera ronda, doble enfrontament entre companys d'equip a les taules 1 i 3: Pol Ortiz amb Alejandro Cantero (Tres Peons) i Dan Clotet amb Èric Iborra (Joviat Fundació), tots quatre amb possibilitats de medalla. Els duels fratricides es van resoldre a favor de Cantero i Clotet, que necessitava que Ortiz fes taules o guanyés per quedar tercer. però no va poder ser, acabant el bagenc quart amb 6,5 punts. Èric Iborra va finalitzar dotzè amb 5,5 punts. També van competir en aquesta categoria els jugadors de Fundació Joviat Edgar Vázquez (40è amb 4 punts), Arnau Pons (53è amb 3,5 punts), Oriol Pelegrín (60è amb 3 punts) i Pol Torres (81è amb 1 punt). Els bons resultats dels de Fundació Joviat van possibilitar que en la classificació per equips assolissin una excel·lent tercera posició en sumar 16 punts, pel darrere del Tres Peons (19,5 punts) i el Colón Sabadell (18,5 punts).

En sub-12, Joan Pérez (Escacs Catalònia ) va aconseguir la 28a posició amb 4,5 punts; Adam Sultygov (Fundació Joviat), que retornava als taulers després d'uns mesos sense competir, va finalitzar 52è amb 3 punts.

En sub-16 i sub-20 (categories agrupades en una), Bernat Luco (CE Igualada) va finalitzar 14è amb 4,5 punts.