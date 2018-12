La innocència del cuer i un gol de Bale salven el Madrid

El Reial Madrid va acabar tancat a la seva àrea i demanant l'hora a l'àrbitre, però va poder salvar els tres punts al camp del cuer, un Osca que va merèixer almenys l'empat i que no el va aconseguir per una innocència que els porta a tancar la classificació. El gol de Bale, al minut 8, va tranquil·litzar massa els blancs, que van tornar a donar una imatge pobra i que haurien pogut tenir un ensurt gros en el tram final, en el qual Courtois va evitar la igualada.

Abans del gol, al minut 6, Etxeita va rematar massa desviat. Poc després, Llorente va iniciar una acció, va cedir la pilota a Odriozola i aquest va centrar perquè Bale, de volea, superés Jovanovic. Feia tres mesos que el gal·lès no marcava a la lliga.

L'argentí Ávila va posar a prova Courtois poc després, però la resta de la primera part la va dominar el conjunt de Solari, que va adormir el joc i que hauria pogut anotar el segon en una rematada de Bale que va posar a prova el porter blaugrana.



L'Osca ho complica

Però el domini visitant es va trencar al descans. Gonzalo Melero va rematar massa creuat quan el porter belga ja estava superat i, poc després, aquest va haver de desviar un xut de David Ferreiro.

Solari va fer entrar Fede Valverde i Isco al camp i novament Bale va posar a prova Jovanovic, però va ser un miratge. L'Osca ja havia aconseguit tenir el control del partit i, en el tram final, el va convertir en un malson per als madridistes. Pulido va enviar una xilena massa alta, Courtois va desviar a córner una falta de Moi Gómez, i Carvajal, ahir de lateral esquerre, va salvar un gol sota la porteria quan tot l'Alcoraz ja celebrava l'empat. Abans, Cucho Hernández no havia sabut rematar en condicions una bona centrada de . El Madrid puja al quart lloc, però el seu futbol no millora gaire.