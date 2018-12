Isidre Esteve: «Com més difícil sigui el Dakar, molt millor per a nosaltres»

El pilot Isidre Esteve (Oliana, 1972) ha assegurat avui a Madrid, en l'acte de presentació del seu equip per al proper Ral·li Dakar 2019, que «com més difícil sigui la prova, millor. És com podem treure el màxim rendiment».

Pel que fa al Repsol Rally Team, Isidre Esteve creu que han d'estar contents perquè tenen un equipàs. «Fem el que ens agrada, anem de carreres i estem amb els millors. Quan la gent em diu que ara ve el més difícil, el Dakar, jo dic que no, que ara ve el bo. Aquest és un equip diferent i tot això està fet amb una il·lusió tremenda. No anem al Dakar a participar, anem al Dakar a competir, a guanyar».

El pilot d'Oliana és ambiciós, amb grans reptes: «quan visualitzes on vols arribar, és més fàcil fer-ho, voler és poder. La força és tota la gent que vol arribar a la part alta com vull fer jo», va declarar. Un Dakar intens, difícil i complicat, és el que espera l'equip de Repsol per al 2019: «No és Bolívia o Argentina i hem de treure el màxim de la cursa. Totes les dunes del Perú fan que el recorregut sigui molt més dur. Nosaltres esperem una cursa complicada, sobretot la primera setmana.

Isidre Esteve va parlar dels canvis que ha dut a terme l'equip al cotxe: «Hem fet força variacions. Hem canviat tres parts molt importants del vehicle. Ara anem amb 280 mil·límetres del sistema de suspensió, els frens són molt més grans i s'ha retallat el morro 25 centímetres. Ara tenim un cotxe molt més competitiu, molt més agressiu. Crec que estem en un moment on podem treure el màxim rendiment tot i que cal guardar un marge perquè les pistes sempre són imprevisibles».

Sobre el novè lloc al Ral·li del Marroc: «Els resultats de la Baja Aragó i del Marroc són boníssims. Però de vegades, no és el resultat final, has de analitzar la carrera, veure el que ha passat i corregir coses. Crec que hem d'estar darrere dels grans cotxes oficials perquè tenim potencial per a això».

Esteve va assegurar que ha après força coses en 11 anys. «Si no m'hagués lesionat, encara correria en motos. Crec que he après a gaudir amb el cotxe i del que estic més satisfet és d'haver pogut aplicar tot el que he après amb les dues rodes». Malgrat la seva ambició, Isidre Esteve no es va atrevir a donar un pronòstic per al Dakar: «Crec que som molt més competitius que l'any passat, estic convençut. Ens agradaria poder dir una classificació, però crec que el que fa bonic aquesta carrera i el món de l'esport és que no sabem quin resultat tindrem».