L'equip estatal de relleus mixt signa l'or als campionats d'Europa de cros

Esther Guerrero, segona per la dreta, amb Pereira, Ordóñez i Ruiz real federación española de atletismo (RFEA)

El millor resultat assolit pels membres de la selecció estatal de cros al 25è Campionat d'Europa de l'especialitat va tenir connotacions manresanes. L'atleta banyolina Esther Guerrero, que es prepara sota la supervisió tècnica del manresà Joan Lleonart, va ser una de les integrants de l'equip estatal de relleus mixt que es va imposar a Tilburg amb un temps 16.10 minuts, només dos segons menys que l'equip francès. Tercer va ser Bielorússia. Amb aquesta victòria, el combinat estatal va millorar la medalla de bronze que va aconseguir l'any passat als europeus de Samorin (Eslovàquia).

El triomf no es va decidir fins a la recta final, però l'actuació de Saúl Ordóñez, Esther Guerrero i Víctor Ruiz van propiciar que Solange Andrea Pereira el pogués segellar en els darrers metres.

Aquesta no va ser l'única medalla que va aconseguir la selecció espanyola. L'equip femení sub-23 va certificar la segona posició, rere Alemanya, mentre que el seu homònim masculí va pujar al tercer graó del podi. França i la Gran Bretanya van ocupar el primer i el segon lloc, respectivament. A més, Ouassim Oumaiz es va proclamar subcampió d'Europa sub-20, en finalitzar la prova de la seva categoria només nou segons després que el noruec Jakob Ingebrigtsen (18.00).



Mechaal no revalida la plata

Adel Mechaal, fins ahir subcampió d'Europa, no va aconseguir revalidar el segon lloc assolit a Eslovàquia. L'atleta nascut a Tetuan es va mantenir entre els capdavanters fins que els tres primers classificats enguany, el noruec Filip Ingebrigtsen, el belga Isaac Kimeli i el turc Aras Kaya, van sentenciar els seus acompanyants amb un canvi de ritme. L'escandinau va forjar el triomf a l'última volta, mentre que Adel Mechaal va signar la vuitena posició final i l'equip estatal absolut masculí, un meritori quart lloc, rere Turquia, la Gran Bretanya i Itàlia.

En fèmines, la turca Yasemin Can va fer història en assolir el ceptre continental per tercera vegada consecutiva. Segona va ser la suïssa Fabienne Schlumpf i tercera, la noruega Karoline Bjerkeli Grovdal. L'equip estatal va aconseguir la sisena posició final. Trihas Gebre va ser la milor corredora espanyola, en signar el dotzè lloc. Holanda, la selecció amfitriona a Tilburg, es va fer amb el títol continental per equips, seguida pels combinats estatals de la Gran Bretanya i Alemanya.