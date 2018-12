L'equip estatal de Toni Naspler obté dues victòries i una derrota a Íscar

La selecció espanyola sub-16, amb el jugador del júnior A del Catalana Occident Manresa Toni Naspler a les seves files, va obtenir dues victòries i una derrota a la 22a edició del torneig d'Íscar, preparatori per al campionat d'Europa de la categoria, que se celebrarà l'estiu del 2019.

En el primer partit, l'equip estatal va tombar amb molta claredat Castella i Lleó (85-49), en un matx en què Naspler no va jugar cap minut. Després d'un anivellat primer quart, els espanyols van pressionar en defensa i van obtenir set punts de renda al descans (43-36). En la represa, la renda es va enfilar fins als 36 punts definitius. En el segon matx, Espanya es va desfer de Rússia (67-47), després de remuntar set punts de desavantatge al final del primer quart (11-18). Finalment, en el tercer, davant la selecció d'Itàlia, que també s'havia imposat en els dos partits previs, els joves jugadors dirigits per Dani Miret van caure derrotats per només dos punts de diferència (75-77).