Lliçó d'orgull del Reus, que venç al camp del líder, l'Alcorcón, sense cobrar

El Reus Deportiu encara no va poder escapar-se ahir de la zona de descens, però va donar una lliçó de gran professionalitat a tothom. L'equip que entrena l'urgellenc Xavi Bartolo, amb el manresà Pol Freixanet com a porter suplent, va vèncer al camp del líder a la Lliga 123, l'Alcorcón (0-1), en un duel caracteritzat per les reivindicacions. La majoria dels jugadors de l'equip del Baix Camp no saben si podran seguir després del proper partit i fa uns quants mesos que no cobren.

Ahir, el Reus es va beneficiar d'un penal i de l'expulsió de Bellvis al minut 19. Gus Ledes el va transformar i l'equip el va defensar. Abans, els jugadors s'havien negat a jugar el primer minut.