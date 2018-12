El Manresa FS desencalla, a la segona part, un duel travat amb el Futsal Lleida

El Manresa FS manté la tercera plaça a la classificació (els tres primers jugaran la propera temporada la Copa del Rei), després de vèncer, no sense dificultats, un incansable Futsal Lleida. Els manresans han guanyat els darrers quatre partits.

A la primera part, el Manresa FS va controlar, dominar i portar la iniciativa del joc. La possessió i les ocasions eren locals, tret de puntuals accions de contraatac visitant. Els lleidetans complien a la perfecció en un partit d'allò més seriós, intensos en defensa i amb una concentració superlativa. A tot això, el porter visitant, Pedro, gairebé assetjat de manera constant, desbaratava tots els tirs manresans gràcies a una gran inspiració. La tàctica visitant obligava a provar sort amb tirs des de mitja distància. L'única ocasió que realment va aixecar l'ui de la graderia va ser un xut que Santa, sol davant el porter, va executar massa creuat. Aquest seria el presagi del primer gol, que ja trucava a la porta. Lavado aconseguiria, per fi, obrir la llauna (min 15).

El Manresa FS mereixia arribar al descans amb més avantatge al marcador, però el rival va resistir amb un joc sòlid i solvent al darrere. El Futsal Lleida venia de rebre una golejada davant el Canet (13-3), el mateix equip al qual el Manresa FS va marcar 11 gols la setmana anterior. Una dada que posa de manifest la importància de la psicologia en alguns equips.

Ja a la represa, en una bona triangulació cuinada dins l'aèra, Güell va empènyer la pilota des del segon pal per signar el 2-0 (min 25). Cada pèrdua manresana era castigada amb contraatacs perillosos per part dels visitants, que afortunadament, evitarien que es transformessin en gol entre Aleix i el pal. El partit ja estava absolutament trencat i la pilota cor-ria de banda a banda. Tot podia passar, i el Futsal Lleida va aprofitar aquesta incertesa per marcar el 2-1: el capità Puli va controlar un sac de porteria directe dins l'altra àrea, sol, per batre Aleix amb tot el temps del món (min 30). Potser gràcies a aquest avís el Manresa FS va anotar dos gols com a reacció immediata, mitjançant Corvo, que es va permetre errar un doble penal. El 4-1 va obligar els lleidatans a recórrer al porter jugador, però sense recompensa i amb un preu a pagar: el 5-1, de Josan. En els últims segons, també va debutar el juvenil Marc Morral. Finalment, a falta de dos segons, Xexu va marcar l'honorífic 5-2 a porteria buida, després d'una acció desafortunada.