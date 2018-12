Marc Garcia: «Faig allò que l'equip necessita per vèncer»

L'únic manresà que ahir va acabar content pel resultat al Fernando Martín de Fuenlabrada va ser Marc Garcia, ala del Montakit. En 13 minuts en pista va contribuir amb 10 punts (2/3 en cistelles de dos, 6/6 en tirs lliures), a més de 3 rebots i una assistència.

Garcia resumia que «nosaltres hem estat molt bé al principi i en el tercer quart ens hem escapat de 13 punts però el Manresa té molt bon equip i s'ha sabut enganxar un altre cop al partit. Al final era un cara o creu i Pako Cruz ha fet de les seves, i hem guanyat». Amb un paper important però menys protagonista que en altres dies, el manresà opinava «que faig allò que l'equip necessiti per guanyar, ajudar en el que faci falta. Estic molt content per a l'equip i hem de continuar endavant».

Sobre la seva convocatòria a la selecció espanyola per als partits de classificació per al mundial, tot i no debutar, es mostrava content: «Em van acollir molt bé, Scariolo em va comentar que mirés d'anar agafant aire a l'equip, tot i que és veritat que hi havia un munt de sistemes i era complicat».