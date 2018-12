El Nàstic juvenil disputa un partit rodó i s'enlaira

Després de dos partits sense marcar, el Gimnàstic de Manresa juvenil no va tardar ni tan sols un minut per foradar la xarxa rival. Gassan va aprofitar una bona passa dins de l'àrea petita per superar amb entrebancs el porter visitant. Així va començar un nou partit al Gimnàstic Parc d'un conjunt local que va sortir amb la intenció d'encarrilar ràpidament la victòria, i així va ser.

Els jugadors locals van controlar en tot moment el ritme del joc i, amb una forta i sòlida defensa, no van concedir cap oportunitat durant els primers 45 minuts. Els bagencs, arran del gol, tampoc van gaudir d'ocasions clares per incrementar l'avantatge. A la represa, els tarragonins van apretar més i van gaudir de la millor ocasió del partit, després d'una ràpida sortida de pilota al minut 48, però el seu davanter, en l'un contra un davant Pulido, no va estar encertat i la pilota va acabar en servei de porteria.

Els jugadors entrenats per Fer-ran Costa van tenir una acció clara per marcar, en una falta indirecte dins de l'àrea al minut 57, però la barrera va esvair les opcions de gol. Al minut 65, el carriler José Alberto va fer una gran cavalcada per la banda dreta i, després de la centrada, la pilota va quedar morta dins de l'àrea petita i Gulias la va empènyer per anotar el segon gol. Els visitants, amb un joc molt directe, van intentar retallar distàncies però van topar amb un gran Gimnàstic que ja mira cap a les posicions altes a la taula.