«Si no em quedo al primer equip no serà una decepció perquè ningú m'haurà enganyat»

El tècnic manresà Andreu Peralta (ara viu a Súria) des de fa dues setmanes compagina la direcció del primer equip del Centre d'Esports Manresa i el juvenil A de l'entitat, encara que de forma provisional, després de la sorprenent marxa de Piti Belmonte. Els resultats dels propers partits, amb la Rapitenca i el Vista Alegre a casa, i al camp del Mollerussa, determinaran si Peralta es queda a la formació de Primera Catalana o torna a Preferent juvenil.



Es va sorprendre quan li van comunicar que hauria d'agafar el primer equip del Manresa?

Sorprès, sorprès, no del tot. La temporada passada ja vaig passar per una situació semblant. Quan era al juvenil B, les circumstàncies van fer que hagués de substituir Pablo Becerril al juvenil A. És cert que aquell equip lluitava per salvar la Lliga Nacional i, ara, al primer equip, la dinàmica és positiva i es troba en posicions capdavanteres. Crec que el que busca el club és comptar amb la gent de la casa, i en el meu cas concret agraeixo molt l'oportunitat.

Com a entrenador del juvenil A, sospitava que Piti Belmonte pogués deixar el primer equip?

Hi havia rumors, però jo no faig cas del que no m'arriba directament. I a mi, Piti Belmonte no m'havia comentat res al respecte que volgués marxar.

Quan li fan saber que havia d'entrenar el primer equip?

El mateix diumenge que Piti Belmonte va anunciar que plegava. El secretari tècnic, l'Enric Moreno, em va trucar i m'ho va dir. I el dimarts, abans del primer entrenament, el president José Luis Correa va comentar-me que dirigiria l'equip els tres partits abans de les festes i l'ajornat amb el Vista Alegre i que, a partir d'aquí, ja es veuria quina era la dinàmica de l'equip. Jo soc conscient, ara mateix, que soc l'entrenador provisional i que el meu equip és el juvenil.

A Tàrrega va passar el primer test, i amb bona nota, amb un meritori empat.

Els jugadors van estar molt bé, malgrat que teníem lesionats importants, Manel Sala, Romano i Ruano. Estic molt content perquè els futbolistes es van adaptar a les meves aportacions i retocs a la manera de jugar.

En una setmana ja va poder introduir nous conceptes?

La veritat és que no dona temps. La dinàmica de l'equip ja era bona. Més que res va ser donar quatre referències en relació amb el que m'havien dit del Tàrrega i que els jugadors les assimilessin de la millor manera possible. Vam tenir possibilitats de victòria. A la primera part es va jugar de tu a tu, amb un cert respecte, i a la represa vam fer un pas endavant després de corregir alguns detalls del joc. Vam ser força superiors fins que el Tàrrega va tirar de banqueta i va capgirar en certa forma el domini a la recta final. Nosaltres estàvem morts físicament sense gaires possibilitats de recanvis, tot i que els que vam fer van anar molt bé. No puc recriminar res a l'equip.

Un avantatge deu ser que coneix força l'equip.

Conec el vestidor, que té molta joventut. Tinc una bona impressió dels jugadors, uns perquè volen demostrar que poden jugar en aquesta categoria o superior, i altres que tenen ganes d'acabar la seva etapa com a futbolista fent alguna cosa important, tenint en compte que l'any passat es va escapar la promoció. Això fa que l'equip tingui fam.

Malgrat tot el que ha passat, l'objectiu de l'equip de lluitar per estar a dalt es manté?

El repte és ser ambiciosos i estar el més amunt possible. Si no és així, millor quedar-se a casa. A mi personalment m'agrada guanyar i he de convèncer els jugadors que també tinguin aquesta mateixa ambició. Tot i la marxa de l'entrenador i d'alguns jugadors, la dinàmica és bona, encara que el mateix futbol marcarà on podem arribar, ja que hi ha molts factors que poden decantar la balança. En tot cas, ho intentarem.

Es planteja la possibilitat de reforçar l'equip amb alguna incorporació?

Aquest és un aspecte en el qual no intervinc. És cosa del secretari tècnic, l'Enric Moreno, i del president, José Luis Correa. Ara bé, la meva opinió és que hauríem d'intentar portar algun jugador. La plantilla és molt curta, la temporada és molt llarga i sempre hi ha lesions o sancions, i no podem estar sempre tirant de juvenils.

Ara mateix, encara dirigeix el juvenil, que també lluita per ascendir, en el seu cas a Lliga nacional.

És així; el que passa és que en el nostre grup de la Preferent juvenil hi ha el Sabadell que està a un punt per sobre del nivell de la resta d'equips. Nosaltres hem d'intentar-ho, tenint en compte que és molt difícil que el Sabadell mantingui el mateix nivell tota la temporada. El juvenil del Manresa és un grup ambiciós de jugadors que ja vaig tenir l'any passat al B, i va assolir l'ascens a Preferent. Crec que estarem allà lluitant fins al final.

Es veu entrenant el primer equip i el juvenil fins a final de temporada?

Aquest és un punt que s'ha d'aclarir. Si al final em quedo al primer equip, el més lògic seria deixar el juvenil; a mitges no es poden fer les coses, tenint en compte que els dos equips es mereixen el mateix tracte i els dos tenen aspiracions.

Quines diferències hi ha entre entrenar un primer equip i un juvenil?

En un primer equip, els jugadors són adults i solen tenir les coses clares; el que volen és competir. En el cas d'un juvenil, els futbolistes tenen una edat complicada, no deixen de ser encara uns nens i, per tant, el tracte ha de ser diferent. En el primer equip parles més de tu a tu i es poden dir les coses sense haver de donar gaires explicacions. En el cas del primer equip del Manresa hi ha jugadors com Sergi Soler, el Solernou, Manel Sala, Bernat Benito, Pol Busquets, etc., els de més edat, que no venen a passar l'estona. Es prenen el futbol com si es tractés d'una segona feina. En canvi, els futbolistes d'edat juvenil juguen perquè els agrada el futbol i prou. En aquest sentit, un entrenador ha de tenir clar on és, i a partir d'aquí, el futbol és igual per a tothom.

Com es definiria com a entrenador?

No m'agrada sobreposar les meves idees als jugadors, sinó adaptar-me a les característiques de l'equip i, sobretot, al perfil de cada jugador. Evidentment que tinc les meves idees però mai van per davant, sinó per aconseguir treure el màxim rendiment dels meus equips, els quals m'agrada que siguin protagonistes del joc i aconseguir crear el màxim nombre d'ocasions possibles i evitar que el rival arribi amb perill. Cal ser agressiu amb la pilota. No m'agrada tenir la possessió de la pilota per tenir-la, sense buscar la porteria contrària. Quan el rival ens domina, m'agrada tenir ordre i que la defensa sigui intensa per mirar d'aconseguir la porteria a zero.

Com veu la Primera Catalana d'aquesta temporada, en particular el grup 2?

No sembla que hi hagi un equip molt superior a la resta, com va passar l'any passat amb la Grama, o el que passa al grup 1 amb el Vilassar o el Girona C. Això fa que els punts quedin més repartits i que hi hagi més possibilitats de ser a dalt. El Mollerussa, el Viladecans, la Muntanyesa i nosaltres formem un grup d'aspirants, sense oblidar l'Igualada, que està fent una gran temporada, i algun altre equip que s'hi pot ficar en qualsevol moment.

Si al final no es queda al primer equip, li sabrà greu?

No serà una decepció perquè ningú m'haurà enganyat. Només podré estar agraït per haver pensat en mi. El que puc fer és treballar i esperar que els resultats acompanyin l'equip. També que la dinàmica del vestidor sigui positiva.

Té referents?

M'emmirallo en el surienc David Gallego, actual entrenador del segon equip de l'Espanyol. Els seus consells han estat sempre molt valuosos. També vaig aprendre molt de Dani Fernández a les etapes al Gimnàstic de Manresa i a l'Espanyol; Juanjo Beltran també m'ha ensenyat, i Toni Cosano quan vaig estar a Algèria.

Li agradaria ser professional de les banquetes?

El més important és fer el que a un li agrada. Viure d'això és molt complicat. No es tracta només de tu, sinó que hi ha representants pel mig i moltes altres circumstàncies. Cal tenir una mica de sort i que algú et doni l'oportunitat.