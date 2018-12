El Reial Madrid sotmet un Gran Canària desencertat

El Reial Madrid va tornar al camí de la victòria a la Lliga Endesa, ahir, després de sotmetre amb duresa un Herbalife Gran Canària que, tot i que va començar fort i va dominar el marcador durant els tretze primers minuts, es va descompondre víctima del seu desencert en el tir, especialment des del perímetre (87-63).

Amb Trey Thompkins com a home més destacat, amb 19 punts i cinc triples anotats, els blancs es van basar en l'aportació coral i un bon treball defensiu per desactivar un Herbalife Gran Canària que, tres dies després de tombar a domicili l'Armani de Milà, només va ser capaç d'anotar tres dels seus 22 triples, el 13% d'encert. Els jugadors dirigits per Pablo Laso van trencar definitivament el partit al tercer quart, quan van anotar un parcial de 15-6 que els va permetre obtenir quinze punts de renda.