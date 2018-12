Renfroe: «Estic a gust a Manresa, no sé si m'hi estaré tota la temporada»

En les hores prèvies al partit, Renfroe va ser actualitat per una sortida del Baxi Manresa abans de finalitzar el 2018 que el club va desmentir. El que sí que és cert és que tant Alex Renfroe com Doell-man tenen una clàusula de rescissió que es pot fer efectiva el gener, tot pagant una quantitat pactada. Quan es va qüestionar el base sobre el tema, ahir a Fuenlabrada, ell va ser clar: «Jo estic a gust a Manresa, però el que no sé és què passarà, si m'hi estaré durant tota la temporada o no, quan arribi el moment ja es veurà». Del partit d'ahir, quan se li va demanar per si es va veure un xic perseguit pels àrbitres, va dir que «la meva cara ho diu tot, però això ara ja no és important. Dimarts cal veure què ha passat i començar a pensar en el proper partit».

Per al capità, Álvaro Muñoz, era un partit especial ja que tornava al lloc on va debutar com a jugador ACB, a Fuenlabrada. «Sabíem del gran ambient que sempre hi ha al Fernando Martín i hem fallat en deixar que els seus jugadors amb més talent entressin en el partit molt còmodament. Pako Cruz ha fet un recital. Però, tot i així, a la segona part hem posat el punt de més intensitat que ens faltava fins llavors. Hem comès uns errors, com en els tirs lliures, que ens ham impedit guanyar. No és un drama perdre aquí però el que és la imatge defensiva no és pas la que volem donar. Ens cal millorar a casa contra el Tecnyconta».