El Baxi és enmig de l'embús en la lluita per les tres places més disputades de la Copa

Cap dels equips que, al darrer cap de setmana, tenien ocasió de sumar la setena victòria a la lliga i fer un bon pas per classificar-se per a la Copa, no va ser capaç de guanyar. Ni el Tecnyconta, que era el que jugava de local davant de l'Obradoiro, ni el Baxi a la pista del Fuenlabrada (94-89) i tampoc l'Iberostar Tenerife, que durant molts minuts va molestar a can Barça però va acabar caient per quatre punts de diferència.

En aquests moments, es pot dir que tots depenen d'ells mateixos, dels resultats que facin, i com més victòries acumulin, més altes seran les possibilitats de jugar la Copa del Rei, el febrer vinent, al WiZing Centre de Madrid.

El Baxi, que quan perd ho continua fent per uns marges curts (-5 a Fuenlabrada), hauria de vèncer en els 4 dels partits que ara li queden de primera volta per tenir molts números per classificar-se. Primer de tot, cal guanyar diumenge que ve el Tecnyconta aragonès, al Congost. Si ho mirem des de l'òptica de la Copa, aquest és un partit molt clau per a tots dos equips, que no van començar la temporada amb aquest objectiu, sinó assegurar la permanència.

El Manresa després tindrà dos desplaçaments exigents, a les pistes de l'Obradoiro i l'Iberostar. Si els resultats li són favorables, serà en les primeres setmanes del 2019 quan s'haurà d'esbrinar si anirà o no a la cita de la Copa. Tindrà el Kirolbet Baskonia al Congost, la sortida a la pista del Delteco GBC, que actualment és un dels cuers, i finalment es rebrà el Madrid, al qual no es venç al Bages des dels play-off semifinals del 1998.

Els quatre primers a la lliga (el Barça Lassa, el Baskonia, el Reial Madrid i l'Unicaja) tenen gairebé els deures fets. Hi ha una cinquena plaça d'amfitrió per a un segon equip de la Comunitat de Madrid, amb el Fuenlabrada que ha agafat avantatge sobre l'Estudiantes.

Queden tres llocs per cobrir. El València de Ponsarnau va vèncer amb solvència el MoraBanc, que entrena Ivon Navarro però cal dir que els taronja són els que tenen més partits a fora (4) en aquest tram final de primera volta. Tots els altres equips equilibren duels de locals i de visitants (3-3). Amb el balanç de punts a favor-contra és l'Iberostar qui disposa de més coixí (+ xx) i el Joventut es mostra com un dels que tenen més alts i baixos, capaç d'una desfeta amb el Tecnyconta de més de 40 punts i de batre amb brillantor un dels capdavanters com és l'Unicaja.

Tampoc no es pot pas descartar que en el grup de candidats s'hi afegeixi l'UCAM Múrcia, que té 4 partits guanyats però un encara pendent amb l'Estudiantes.