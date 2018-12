La igualadina Avilés es penja el bronze a l'estatal de trail

La corredora igualadina Sheila Avilés (CA Igualada Petromiralles) va aconseguir el tercer lloc en el campionat d'Espanya de trail que la Federació Espanyola d'atletisme va organitzar a la localitat murciana de Cehegín. A la prova, disputada en el marc de la Falco Trail, de 48,9 km, i amb 3.100 metres de desnivell positiu, hi van partiicpar gairebé un centenar de corredors (700 més a les curses populars paral·leles).

Avilés, que no va trobar-se gaire còmoda en una cursa llarga i amb poca duresa, tenint en compte les seves característiques, va invertir 5 h 19' 21'' a cobrir el recorregut, un quart d'hora més que la vencedora, la càntabra Azara García de los Salmones (CA Corrales), tres anys després del seu primer títol (5 h 04' 50''). La segona plaça va ser per a Gemma Arenas (independent) amb un crono de 5 h 11' 47''.

Sheila Avilés va comentar que, «malgrat no ser la meva especialitat, estic satisfeta per haver pogut pujar al podi, i he patit davant de dues grans corredores. Tanco així la temporada i ara és el moment de carregar piles i agafar forces per als objectius del 2019, amb canvis que m'il·lusionen molt».

En la cursa masculina es va imposar el corredor català Albert Pujol (CA Vic) amb 4h 35' 43'', dos minuts menys que el segon classificat, Eugenio Gil (independent) amb 4 h 37' 44''; tercer va ser Borja Fernández (Oriente Atletismo) amb 4h 39' 34''. També hi va ser el bagenc Jordi Aguilaniedo (Avinent CA Manresa). Es va classificar quart en la categoria de M55 i 51è a la general amb 9 h 03' 04''.