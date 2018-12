El club de futbol del Xup se sent enganyat per l'Ajuntament

Mentre l'Ajuntament de Manresa està gestionant el calendari d'obres d'instal·lació de gespa artificial al camp de la Pirinaica (barriada Mion), un cop superats tots els tràmits burocràtics, un altre barri manresà, el del Xup, i en concret el seu club de futbol, el PI Puig, ha mostrat el seu desacord amb la manera de fer de l'Ajuntament precisament a l'hora de gestionar i millorar les instal·lacions En concret , es reclama la més que demanada col·locació de verd sintètic als camps de futbol de la ciutat (ara mateix només n'hi ha al Nou Estadi del Congost (municipal) i al Gimnàstic Parc (privat) i en tots dos casos ja és necessari canviar-lo).

Francesc Álvarez, president del PI Puig, recorda que «el juny passat vam tenir una reunió amb el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, i aquest es va comprometre a convocar una trobada amb alcaldia per desencallar el tema de la gespa artificial al nostre barri. Des de llavors, tot han estat excuses i aquesta entrevista amb l'alcalde, Valentí Junyent, no s'ha fet». Álvarez recorda que, «amb més de 50 anys, som un dels clubs més antics de la ciutat. El 2015 amb motiu de la festa major del barri, ja vam exposar a l'alcalde la necessitat de disposar de la gespa artificial i, un any després, en el 50è aniversari, Junyent es va comprometre a vetllar per la nostra situació. Des de llavors no ha mogut ni un fil».

El president del PI Puig recorda que «el 2010 es van aprovar un projecte i un pressupost de 392.000 euros per instal·lar gespa en tots els camps de Manresa, amb un termini de 60 dies d'execució. L'actual equip de govern no hi era, ja ho sé, però m'agradaria que em diguessin on són aquells diners».

Álvarez, que lògicament està al corrent de l'imminent inici de les obres del camp de la barriada Mion, i que es treballa en el projecte del camp de la Balconada, ha comentat que «és clar que tots els clubs de Manresa hi tenim dret. Però en el nostres cas, com que estem allunyats de la ciutat, si no tenim l'atractiu de la gespa artificial, no tindrem mai una escola de futbol ni tampoc equips de base, com sempre hem tingut. Ara mateix només tenim el primer equip, els veterans i uns benjamins que juguen al Consell Esportiu del Bages. Estem en el pitjor moment perquè els jugadors i els seus pares busquen les millors condicions, i nosaltres no les tenim, i això que pràcticament no fem pagar ni inscripció. De canalla, n'hi ha al barri, però marxen a jugar a fora. Els vam fer una proposta perquè miressin la possibilitat de posar gespa artificial reciclada d'alguna altra instal·lació, però tampoc en això ens han fet cas».

Álvarez reclama més «atenció per a una entitat que es mou. Organitzem el Torneig Interbarris, ara fa poc vam presentar el projecte de futbol caminant a tres tocs, fem moltes activitats. Per aquest motiu, si no veiem un tracte diferent i que l'alcalde es compromet per escrit a rebre'ns, no descartem fer mobilitzacions o bé deixar el club en mans de l'Ajuntament».