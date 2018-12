Derrota intranscendent per al juvenil, que acaba primer de grup

El Barça juvenil va caure derrotat contra el Tottenham (0-2) en la sisena i última jornada de la fase inicial de la Lliga de Campions juvenil, un resultat intranscendent per a l'equip de Denis Silva, que finalitza primer de grup i, per tant, podrà disputar al Minestadi el partit de la propera eliminatòria. La victòria sí que era important per als anglesos, que, amb el triomf, es classifiquen per als vuitens de final en detriment de l'Inter de Milà, malgrat la victòria dels italians contra el PSV Eindhoven per 3-0. Parrot, al minut 16, i Richards, en el darrer moment, van donar la victòria als Spurs.

En una situació semblant es trobava l'Atlètic de Madrid, que també tenia assegurada la primera posició del seu grup i va caure derrotat al camp del Bruges per 3-1. De tota manera, els belgues ja no tenien cap possibilitat d'atrapar el Mònaco al segon lloc de la classificació.