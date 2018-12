El francès podria rebre una multa de 100.000 euros per haver fet tard

L'extrem del Barça Ousmane Dembélé podria rebre una multa de 100.000 euros per haver fet dues hores tard a l'entrenament de diumenge, segons van informar ahir algunes publicacions, com el diari As. El club no ha fet pública cap quantitat. Aquesta xifra tan alta vindria determinada per l'alta fitxa que percep el jugador i també pel fet que és reincident en aquest comportament. L'altra vegada que es va saber que Dembélé no s'havia presentat a un entrenament, el càstig va ser no anar convocat en el següent partit, contra el Betis, tot i que Ernesto Valverde ja va insinuar dilluns que la següent sanció no seria esportiva.

Ahir, en un acte comercial, l'excapità del Barça Andrés Iniesta es va referir al cas. Segons el seu punt de vista, «Ousmane és un jugador molt vàlid i ara cal ajudar-lo, no matar-lo».