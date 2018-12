Gerard Piqué, candidat a comprar el FC Andorra

El defensa central del FC Barcelona, Gerard Piqué, propietari del grup empresarial Kosmos, és el principal candidat per fer-se amb la propietat del Futbol Club Andorra aprofitant l'aprovació de la nova Llei de l'Esport, segons una informació publicada per Diari d'Andorra.

L'esmentada publicació assegura que les negociacions es troben molt avançades i l'oficialitat de l'acord definitiu es troba només pendent de l'aprovació de la nova Llei de l'Esport. Aquesta llei permetrà l'entrada de capital estranger en entitats esportives del país que competeixin en federacions de fora del país.

El Futbol Club Andorra es troba des de fa ja dues temporades negociant amb grups inversors andorrans i també de fora i Kosmos, el grup empresarial presidit per Gerard Piqué, és un dels principals candidats a invertir en el Futbol Club Andorra que milita a Primera catalana (categoria per darrere de Tercera Divisió) i que arrossega un deute d'etapes de juntes anteriors de més de 200.000 euros.

L'objectiu de l'entitat presidida per Albert Ferré és liquidar el deute actual i els grups inversors, amb els quals s'ha negociat, assumirien aquest deute històric, però també el control del club. L'actual junta directiva ho deixa tot en mans de la propera Assemblea i els socis tindran l'última paraula, ja que podran triar entre tres grups d'inversors.

El club andorrà ha publicat un comunicat a través de les xarxes socials en què no oferia detalls sobre la negociació: «El club ha tingut converses amb diversos grups inversors amb vista a assegurar el compliment dels objectius esportius i per millorar la situació econòmica del club . A dia d'avui cap de les negociacions iniciades s'ha tancat. Qualsevol acord que es pugui tancar haurà de ser aprovat per l'Assemblea dels socis del club».