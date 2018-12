L'Atlètic de Madrid perd el lideratge i el Liverpool pateix per eliminar el Nàpols

L'Atlètic de Madrid va pagar la poca efectivitat ofensiva dels seus homes i va haver-se de conformar amb la segona posició del grup A de la Champions. Els dos gols del portuguès Raphaël Guerreiro a Mònaco pel Borussia Dortmund va donar el lideratge al conjunt alemany. Els matalassers, d'aquesta manera, jugaran la tornada dels vuitens lluny del Wanda Metropolitano.

Tota l'atenció de la jornada, a part del grup del Barça, era per al C. El París Saint-Germain va assegurar el primer lloc del grup en apallissar l'Estrella Roja amb gols de Cavani, Neymar, Marquinhos i Mbappé, que van fer inútil el marcat per Gobeljic. A Anfield, el drama era per al Liverpool i el Nàpols. Els anglesos van treure partit de l'únic gol de Mohamed Salah a la segona part per passar ronda simplement pels gols a favor, dos més que els napolitans.

En el grup D, el Porto va completar una gran primera fase derrotant un Galatasaray que va caure però que jugarà la Lliga Europa. Felipe, Marega i Oliveira van marcar per als lusitans i Feghouli i Derdiyok per als otomans. A Gelsenkirchen, el Schalke en va tenir prou amb un gol de Schopf per vèncer el Lokomotiv.