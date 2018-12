L'Espanyol perd Hermoso durant un mes per l'esquinç al turmell esquerre

El defensa central de l'Espanyol Mario Hermoso s'estarà al voltant d'un mes de baixa a causa de l'esquinç al turmell esquerre que ja no li va permetre jugar dissabte contra el Barça. Com a mínim, ara hi ha la certesa que l'esquinç no ha afectat cap os i això redueix el temps de recuperació.

L'informe mèdic determina que Hermoso té un «esquinç de grau dos», que es va poder diagnosticar ahir, ja que la inflamació que hi tenia divendres, just després de lesionar-se en un entrenament, no permetia que s'hi fes cap tipus de prova. Un cop va baixar aquesta inflamació, es van poder fer i es va veure que només hi ha afectat el lligament lateral extern.

El defensa seguirà durant els propers dies un tractament específic de recuperació sota la tutela dels fisioterapeutes i tornarà a ser sotmès a proves per estimar la seva evolució d'aquí a un parell de setmanes. Això provoca que el central ja no estigui disponible per a Rubi fins al 2019, una baixa important com ja es va veure en el derbi, ja que Óscar Duarte no ofereix les mateixes prestacions.

En l'entrenament d'ahir tampoc no hi va ser Borja Iglesias per una gastroenteritis.