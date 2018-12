Un Madrid ja classificat es distreu responent a Cristiano

El Reial Madrid va assegurar en el darrer partit, a Roma, la primera posició del seu grup en la Lliga de Campions i, per aquest motiu, el partit d'aquesta tarda (18.55 hores) contra el CSKA de Moscou al Bernabéu interessa a ben poca gent. Segurament per aquest motiu, tant l'entrenador dels blancs, Santiago Solari, com el jugador Álvaro Odriozola es van estar més estona parlant d'unes declaracions de Cristiano Ronaldo que no pas del partit.

El portuguès havia dit que el grup de jugadors que formen la Juventus és molt humil i el millor que s'ha trobat en la seva carrera. Ahir, Solari va afirmar que «la humilitat és la virtut dels grans i el vestidor del Reial Madrid és gran i humil. Ho ha demostrat en tots els valors de l'esport, per això ha guanyat tantes coses. Cristiano és història viva del Madrid i els seus sentiments no els pot jutjar ningú». Per la seva banda, Odriozola, que no va coincidir amb Cristiano al vestidor, va dir que «respecto una persona com Cristiano, que ha donat molt per aquest club, però ja és passat. Això és una família i el que més m'ha sorprès ha estat la humilitat dels meus companys i les ganes i el treball de tots cada dia».



La Juventus vol ser primera

Cristiano Ronaldo, en canvi, sí que necessita guanyar amb el seu equip avui al camp del Young Boys per ser primer del seu grup i evitar el Madrid a vuitens. Si no ho fa, podria ser segon en cas que el Manchester United guanyi al camp del València, ja eliminat de la Champions i classificat per a la Lliga Europa.

Dels altres dos grups, el més interessant d'avui és el del City. L'equip de Guardiola en té prou amb un empat a casa amb el Hoffenheim per ser primer, però hi ha un Xakhtar-Lió que dona l'accés a vuitens al guanyador. En cas d'empat, passen els francesos. Finalment, al grup E s'enfronten l'Ajax i el Bayern amb el premi del primer lloc al guanyador. Un empat afavoreix els bavaresos.