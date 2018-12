ARXIU PARTICULAR

Xavier Cols juga amb el Paníscola ARXIU PARTICULAR

El seleccionador absolut de futbol sala, Fede Vidal, va donar ahir la llista de catorze jugadors que participaran en dos amistosos de categoria sub-21 davant de Portugal la setmana que, en concret dilluns a Bragança i dimarts a Macedo de Cavaleiros. A la llista hi ha el manresà del Peníscola Xavi Cols. No és l'únic jugador del conjunt castellonenc que entra a la convocatòria, ja que també hi serà el pivot José Emilio Gil.