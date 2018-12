La segona Vertical Montserrat també tractarà de la seguretat a la muntanya

La segona edició de la Vertical Montserrat, la prova esportiva més dura en la seva especialitat de totes les que es fan a l'Estat, tindrà enguany un vessant divulgatiu i un altre de solidari. La prova, que tindrà lloc el 23 de març, serà aprofitada pels Bombers de la Generalitat per debatre sobre la seguretat a la muntanya. A més, hi haurà una jornada de recollida de sang per incrementar les reserves, a la Passió d'Esparreguera. Totes aquestes novetats es van donar a conèixer ahir en la presentació, que es va fer a la seu del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) de Barcelona.



Per finançar programes

La cursa en concret estarà limitada a 130 participants i s'emmarca dins del projecte solidari Bombers amb Causa, en què participen els Bombers de la Generalitat i l'Obra Social de Sant Joan de Déu. Té per objectiu recaptar fons per finançar beques de recerca pediàtrica i programes de suport per a menors amb malalties mentals i les seves famílies. Ferrocarrils de la Generalitat hi aporta les instal·lacions a la muntanya perquè s'hi pugui fer la cursa.

La prova consistirà a pujar les escales de servei que hi ha en el recorregut de l'estació inferior del funicular de la Santa Cova i el de l'estació superior del funicular de Sant Joan. En total, 2.180 graons en 765 metres. Enguany, la cursa tindrà una categoria per al personal de Bombers i una altra per a invidents o discapacitats visuals greus.

La jornada tècnica s'haurà fet abans, el 20 de març, a l'hotel Abat Cisneros, i tindrà la presència de personal català, andorrà i francès que parlarà de la seva experiència en el salvament a la muntanya. La jornada de donació de sang també haurà estat abans, el 16 de març.