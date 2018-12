? Amb l'objectiu de tenir rànquing internacional, Marina Chavarria té el propòsit de participar l'any vinent, entre altres reptes, en algunes proves de la Copa del Món de trampolí. D'aquesta manera, la gimnasta sallentina vol fer un pas més de cara a treballar per la possibilitat de ser olímpica el 2020. Per això, necessita endinsar-se en la categoria absoluta i no tant per edats com fins ara.