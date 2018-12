La Cursa per la Vida de Manresa se celebrarà al parc de l'Agulla diumenge al matí

La quinzena edició de la Cursa per la Vida tindrà lloc diumenge al matí, a partir de les 11 hores, al parc de l'Agulla. Enguany els que han confluït en l'organització de la trobada, que recull fons per La Marató de TV3 que es dedica a la investigació del càncer, han estat el Club Atlètic Manresa, el Parc de la Sèquia, les Piscines Municipals i Manresa per La Marató.

Les inscripcions anticipades, a un preu de 10 euros, es poden fer al CA Manresa, a les Piscines, al Museu de la Tècnica de Manresa, a Infosèquia i a Esports Sagi. I per Internet a clubatleticmanresa.cat, parcdelasequia.cat, i també a la direcció piscinesmanresa.cat

El mateix dia també es podran fer les inscripcions, des de les 9.30 fins a les 10.30 hores. A les 10 hi ha una xocolatada i serà a les 11 quan es donarà la sortida per tal de cobrir una distància de 6 km, que es pot fer caminant o corrent. De fet, el lema de la 15a Cursa per la Vida és «Camina per la Marató». A més de l'esmorzar, la inscripció de cada participant inclou la samar-reta. La Cursa per la Vida se celebra per primera vegada al parc de l'Agulla, que el 2017 ja va acollir una prova de caire solidari coincidint amb la del Club Atlètic Manresa.