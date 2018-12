El derbi es rendeix al talent de Leo Messi

Leo Messi va fer més líder el Barça a Cornellà-el Prat. L'astre argentí va fer un recital. Va destacar en el llançament de dues faltes directes magistrals, que van acabar en gol, però també en assistències, recuperacions i en totes les facetes del joc, portant de corcoll un Espanyol que poca cosa va poder fer per aturar un Barça que, en general, però a la primera part en particular, va jugar un derbi per emmarcar. Amb el 0 a 4 final, l'Espanyol continua negat a Cornellà-el Prat, on encara no ha guanyat cap vegada el Barça a la lliga.

Ernesto Valverde va sacrificar Coutinho i va fer sortir a l'onze titular Dembélé i Arturo Vidal. La disposició tàctica va ser l'habitual 4-3-3, amb Rakitic i Dembélé a la banda esquerra i Messi i Arturo Vidal a la dreta, i amb constants incorporacions dels laterals Semedo i Jordi Alba. L'Espanyol, d'entrada, va sortir a veure-les venir amb dues línies molt marcades de quatre jugadors i dos futbolistes més avançats, que intentaven fer mal en els contracops.

Va ser precisament una contra la primera acció de perill favorable a l'Espanyol. Hernán Pérez va assistir Borja Iglesias però aquest va fer una rematada molt desviada (min 8). El Barça dominava però li costava arribar als dominis de Diego López. Va haver de ser, com no, Leo Messi, qui obrís la llauna amb un gol marca de la casa, una falta directe que va treure les teranyines de l'escaire esquerre de la porteria espanyolista (min 16). A partir d'aleshores va ser tot més fàcil. Al minut 20 va ser Luis Suárez qui va tenir el segon gol a les botes, després de rebre una assistència de Messi, que venia de recuperar una pilota al mig del camp; Diego López va impedir el 0 a 2. De forma molt tímida, l'Espanyol s'acostava als dominis de Ter Stegen. Al minut 21, Víctor Sánchez ho va provar de cap des del segon pal, però la rematada va anar a fora.