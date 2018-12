Els jugadors del Reus poden abandonar l'equip dilluns si no cobren

Els futbolistes del Reus Deportiu, entre els quals hi ha el manresà Pol Freixanet, i l'urgellenc Xavi Bartolo com a entrenador poden abandonar l'entitat dilluns vinent si no se'ls paga els diners que els deu l'entitat. Malgrat que La Lliga va assegurar que pagaria els diners als futbolistes, aquests poden jugar dissabte contra el Còrdova i abandonar la disciplina reusenca dilluns mateix, la qual cosa podria significar la retirada automàtica de l'entitat de la competició. El fet que se'ls deguin més tres mesos els alliberaria de qualsevol compromís, segons el darrer conveni subscrit amb el sindicat de futbolistes AFE.

Sigui com sigui, el futur del club, el propietari del qual, i màxim accionista, és Joan Oliver, és molt negre. Encara que sobrevisqués aquesta temporada, tant en l'àmbit econòmic com en l'esportiu, ja que ara mateix ocupa la zona de descens, La Lliga li obrirà un expedient per impagament i l'entitat podria desaparèixer a tot estirar a final de temporada.