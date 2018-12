El Madrid s'estavella, el València venç i el Lió completa els vuitens de final

L'Olympique de Lió es va convertir ahir, amb penes i treballs, en el setzè i últim equip classificat per als vuitens de final. Els francesos poden ser rivals del Barça, juntament amb la Roma, el Manchester United, l'Ajax, el Schalke i el Liverpool, després del sorteig que es farà dilluns a Nyon. La jornada d'ahir va provocar alguns resultats destacables, com les derrotes intranscendents del Reial Madrid i la Juventus i l'esplèndid partit a Amsterdam entre Ajax i Bayern.

Al Bernabéu, amb tot decidit, Solari va alinear un equip de suplents i ho va pagar amb una golejada en contra davant un CSKA al qual el triomf no li va servir de res. Txàlov, Xenníkov i Sigurdsson van provocar que l'estadi blanc esbronqués els seus. En l'altre partit, el Viktoria Plzen va assegurar entrar a la Lliga Europa. Els gols de Kovarik i Chory van fer inútil el de Cengiz Ünder.

L'emoció era a Kíev, on el Xakhtar havia de guanyar l'Olympique de Lió per eliminar-lo. I semblava que ho aconseguia amb un gol de Junior Moraes a la primera part. Però Nabil Fekir va empatar pels lionesos, que entren a vuitens. El primer lloc del grup el va assegurar el City de Guardiola gràcies a dos gols de Sane, que van capgirar el de Kramaric per al Hoffenheim.

L'altra sorpresa va ser la derrota de la Juventus a Berna. Els italians van pagar el fred i la gespa sintètica del camp del Young Boys, que es va imposar per 2-1 amb gols de Hoarau, el primer de penal. Dybala va reduir la distància. El United ho podia haver aprofitat per ser primer, però també va caure, en el seu cas a València, amb gols de Soler i Jones en pròpia porta per als locals i de Rashford per als anglesos.

El partit més espectacular va ser el 3-3 entre Ajax i Bayern que deixa primers els bavaresos. Tadic i Lewandowski van marcar dos cops i Coman i Tagliafico van tancar el marcador d'un partit amb un expulsat per banda. En el duel d'eliminats, el Benfica es va imposar a l'AEK amb un gol de l'exblaugrana Grimaldo.