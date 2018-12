El Manresa FS recollirà joguines i aliments en una jornada solidària, dissabte

Coincidint amb la presentació dels equips base, el Manresa FS ha organitzat per a dissabte una jornada solidària que consistirà en la recollida de joguines i aliments.

Les oficines de l'entitat, al pavelló del Pujolet, romandran obertes de les 9 del matí a les 6 de la tarda, quan s'iniciarà la desfilada dels equips, enguany, amb un format més original i no tan encotillat a la mitja part d'un partit del primer equip com s'ha fet en temporades anteriors.

Posteriorment, a les 7 i fins a les 8, es reprendrà la recollida. Les joguines de segona mà aniran a l'escola popular de la PAHC, i les noves, a la Creu Roja.

Per tancar la jornada, a les 8, s'iniciarà el partit corresponent a la Segona Divisió B entre el sènior del Manresa FS i l'Isur Ciutat de Terrassa, un duel vital per als dos equips. Per als manresans, per mantenir una de les tres primeres places, objectiu d'aquesta temporada, i poder jugar la propera Copa del Rei, i pel que fa als egarencs, per iniciar la remuntada des de la cua de la classificació.