El museu de Manel Sánchez recupera banderes històriques del CE Manresa

Manel Sánchez, el que va ser president del Centre d'Esports Manresa del 1993 al 2008 (va entrar-hi l'any 1973 com a delegat de l'equip infantil B), en el seu afany de mantenir viva la història d'aquesta entitat més que centenària (nascuda el 1906), ha recuperat les banderes històriques del club, amb rèpliques que seran exposades al museu que el mateix expresident té en un local de la Font dels Capellans.

Per fer més solemne la recuperació d'aquests símbols, s'han organitzat dos actes aquesta mateixa setmana. Demà, divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al museu mateix, el més institucional, al qual s'han convidat els representants de l'Ajuntament, encapçalats per l'alcalde, Valentí Junyent, i el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, directius actuals del CE Manresa, els presidents de les entitats que havien estat seccions del CE Manresa, el Club Atlètic Manresa i del Bàsquet Manresa, exalcaldes i exregidors, expresidents del mateix CE Manresa o, en el seu defecte, familiars directes, i els col·laboradors que han fet possible la fabricació d'aquestes noves banderes, entre altres personalitats.

L'endemà, dissabte, a les 8 del vespre, igualment al museu de la Font dels Capellans, serà el torn dels exjugadors, exentrenadors i exdelegats de diferents etapes del club. Es farà un debat-col·loqui i l'acte acabarà amb un sopar de germanor al restaurant del Club Tennis Manresa.

Les banderes –un total de cinc– no són les autèntiques i, per tant, se n'han hagut de fer còpies. Manel Sánchez explica que «ningú no sap on són les originals, segurament es deuen haver perdut per deixadesa. Gràcies a fotografies i altres documents s'han pogut elaborar de nou».

Concretament, les banderes esmentades tenen molts significats en la història del CE Manresa. Segons Manel Sánchez, «es tracta de símbols de moments assenyalats en el pas del temps. La primera bandera data del 1914 i és la primera bandera del club. La segona és de la temporada 1925-26, que va ser beneïda coincidint amb la inauguració del camp del Pujolet, i les altres tres són d'aniversaris; el 1956 del 50è; el 1981, del 75è, i el 2006, la del centenari».

També Manel Sánchez ha recuperat el primer escut, que data de la temporada 1907-08, quan l'entitat s'anomenava Manresa Football Club.