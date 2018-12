Sakho es trenca per tres mesos

La torçada del turmell dret de Jordan Sakho a Fuenlabrada de diumenge passat ha tingut unes conseqüències molt pitjors de les que el mateix jugador i el Manresa haurien desitjat. El temps de baixa del pivot congolès serà, finalment, d'un llarg període de 3 mesos després que les diferents proves confirmin que té un arrencament parcial del peroneal curt de la cama dreta. La lesió de Sakho s'afegeix a la baixa d'un altre dels pivots de l'equip, Paco del Águila, que va ser intervingut d'una lesió als bessons i que estarà fora de les pistes entre dos i tres mesos.

Ara caldrà veure quina serà la decisió del Bàsquet Manresa; és a dir, si fitxarà o no un pivot perquè en aquest moment només té un cinc genuí a la plantilla, l'haitià Cady Lalanne. Aquest imprevist ha arribat en una setmana clau per decidir el futur de Nikola Dragovic, el qual finalitza, aquest diumenge, la vinculació temporal amb el Baxi. Una opció era que es mantingués al conjunt manresà, i que fos Marko Lukovic, que té un contracte garantit per a tot el curs, el que marxés del Nou Congost en no entrar en els plans esportius de l'entrenador Joan Peñarroya, que no l'ha fet jugar ni un minut en els últims partits tot i que físicament ja estava en condicions.

La lesió de Sakho és un afegit a tot plegat, i el director esportiu del Manresa, Román Montañez, deia a Regió7 que «hem d'estudiar què hem de fer, i què podem fer». Pel que fa a la possibilitat d'utilitzar Dragovic més en funcions de cinc, Montañez manifesta que «tot es pot mirar, però és clar que ell és més un quatre». A hores d'ara, per tant, el Baxi només disposa d'un pivot clarament interior i de tres ala-pivots (quatres) que són els ja esmentats Dragovic i Lukovic més Justin Doellman, el titular.

Un gran inici estroncat

La lesió de Jordan Sakho farà que es talli un principi de temporada més que positiu del jugador de la República del Congo. Tenia una mitjana de 19 minuts en pista, on les seves estadístiques eren bones amb 8 punts, 3 rebots, 1 tap i un 10 de valoració global. A més a més, el seu encert en tirs lliures, fins al 3/6 de diumenge, era alt (15 de 19 en els deu primers partits).

Els números de Sakho a l'ACB estaven sent millors que els de la temporada passada a la LEB Or, quan va acreditar 14 minuts de joc per actuació, amb 5,3 punts i 4,7 pel que fa als rebots. El seu debut a l'ACB havia estat a la campanya 2016-17, quan va jugar 11 partits i va jugar una mitjana de 7 minuts, sota les ordres d'Ibon Navarro. Era un jugador encara inexpert, amb 1,8 punts i 1,8 rebots.