Manresa posa en funcionament el Cruyff Court Manel Estiarte, a la plaça Milcentenari

Encara que l'acte institucional d'inauguració que estava previst per ahir va quedar ajornat per causes meteorològiques fins després de les festes de Nadal, l'Ajuntament de Manresa ha posat en funcionament aquest divendres el camp de futbol Cruyff Court Manel Estiarte, situat a la plaça Milcentenari, i ja està a disposició de la ciutat i pot ser utilitzat pels joves que ho desitgin.

Aquesta instal·lació és el fruit de l'aliança entre la Fundació Cruyff, la Fundació Bancària «la Caixa» i la Fundació Barça per a la construcció, manteniment i dinamització d'un total de 15 Cruyff Courts arreu de Catalunya, prioritzant zones desfavorides per fomentar la inclusió social d'infants i joves especialment vulnerables a través de la pràctica de l'esport.

Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d'ús lliure que tenen com a objectiu fomentar l'esport i inculcar valors com la responsabilitat, la integració, el joc en equip i la superació personal, així com aconseguir prevenir el sedentarisme i l'obesitat infantil.



Eina d'inclusió social a bell mig del Centre Històric

La instal·lació d'aquest nou camp respon a l'aposta de l'Ajuntament de Manresa per continuar les iniciatives per a la millora i la rehabilitació del Centre Històric de la ciutat, així com per desenvolupar el pla urbanístic d'aquest espai de la plaça Milcentenari que està qualificat com a zona verda -com a parc públic- des del pla general del 1981 i que ha mantingut aquesta qualificació tant en el pla del 1997 com en el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es va aprovar l'any passat.

Des del govern municipal es considera que aquesta nova instal·lació contribuirà també a ajudar els joves a fer esport en un entorn segur, especialment en una zona de la ciutat on hi ha manca d'instal·lacions esportives, així com per fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa i de cohesió social.



Pista pública d'ús lliure

Cal ressaltar el fet que aquesta instal·lació té el caràcter de pista pública d'ús lliure, tot i que l'Ajuntament de Manresa també preveu que hi pugui haver reserves per activitats organitzades, sobretot per entitats que treballen en l'educació en el medi obert, com són Joves Nucli Antic, el Casal de Joves la Kampana, Associació de Veïns Barri Antic, Centre Obert del Casalot. El sistema de reserva està gestionat per l'Ajuntament, a través de la regidoria d'Esports, i que també permet fer-se on line.

L'Ajuntament, de cara al pressupost del 2019, preveu actuacions en aquest espai adreçades a millores a l'entorn del camp, per dotar-lo de més infraestructures de joc i donar-li un aspecte molt més de parc urbà, realitzant canvis de paviment, augmentat el nombre d'arbrat i definint nous espais de joc. En aquests moments s'està treballant en la redacció d'aquesta proposta.



Camp apadrinat per Manel Estiarte

El camp instal·lat a Manresa, que està apadrinat per Manel Estiarte, se suma al Cruyff Court Andreu Fontàs de Banyoles, el Cruyff Court Les Roquetes de Ronaldinho, el Cruyff Court Hristo Stoichkov de Martorell, al Cruyff Court Sergio Busquets de Badia del Vallès, al Cruyff Court Carles Puyol de la Pobla de Segur i al Cruyff Court Gerard Piqué de Sant Guim de Freixenet. L'embrió d'aquest projecte va ser la creació del Cruyff Court Xavi Hernández a Terrassa, que va posar els fonaments de l'acord.

Aquesta iniciativa també impulsa dos projectes específics en aquests camps de futbol: els Cruyff Courts 6vs6, campionats per a nois i noies de 10 a 12 anys en què participen tots els Cruyff Courts, i el Community Program, amb l'objectiu que joves de diferents barris aprenguin a organitzar el seu propi torneig.

La col·laboració per al desplegament del projecte Cruyff Court a Catalunya se suma a l'aliança entre les tres entitats per impulsar el projecte Pati 14 de la Fundació Cruyff, que preveu la renovació de 10 zones d'esbarjo d'escoles ubicades a diferents localitats catalanes.