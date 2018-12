Un Barça sense ànima rep la pallissa europea habitual a la pista del Madrid

Que el Barça vagi al WiZink Center en competició europea i rebi una pallissa del Reial Madrid ja s'està convertint en un fet gairebé tradicional. L'equip de Pesic, que a la lliga havia aconseguit der-rotar el seu rival d'ahir per 19 punts, va tornar al tarannà d'equip petit de les dues últimes temporades i mitja i va ser escombrat de la pista per un conjunt blanc que tenia ganes de tornar el cop al seu rival històric, cada dia més històric perquè la diferència actual entre tots dos és sideral. Ahir va ser el segon quart el que va marcar la diferència entre tots dos equips, amb un recital de Jaycee Carroll, que va capitanejar l'escapada blanca amb deu punts seguits, i una sensació absoluta de domini de Campazzo amb la direcció, que va reblar amb un triple des de sota de la seva cistella abans del descans, i de Tavares als cèrcols.

A l'altra banda, actitud pèssima d'homes com Singleton i Tomic, totalment superats, i d'altres que no van poder aturar les ratxes de jugadors com Thompkins, molt encertat. El Barça ja perdia de 23 al descans, va reaccionar al tercer quart amb els triples de Claver, els punts dels dos bases i l'amor propi d'un gairebé marginal Rolands Smits, però l'entrada de Tomic a la pista va tornar a donar aire al Madrid, que va veure com l'avantatge havia baixat a 15 punts (64-49) i va tornar a prémer l'accelerador al final per arribar a vèncer per trenta, resultat maquillat per l'única cosa bona que va fer Kuric en tot el partit, un triple.



Gran triomf del Baskonia

En els altres partits d'ahir, gran triomf del Kirolbet Baskonia a Tel Aviv contra el Maccabi (79-81), amb un bàsquet de Poirier a onze segons i una pèrdua de Wilkebin en l'última acció. En els altres partits, Olympiacos-Anadolu Efes (88-81), CSKA de Moscou-Khimki (88-74) i Fenerbahçe-AX Milà (92-85). Avui, a les nou, un interessant Gran Canària-Buducnost.