El Barça haurà de superar el Llevant per avançar a la Copa

El Llevant, l'adversari, precisament, del Barça en la lliga aquest diumenge, serà també el rival de l'equip d'Ernesto Valverde en els vuitens de final de la Copa del Rei, segons el sorteig que es va fer ahir a la ciutat esportiva de Las Rozas. L'actual campió disputarà el partit d'anada al Ciutat de València, la setmana del dimecres 9 de gener, i la tornada serà al Camp Nou la setmana següent.

Tots dos equips s'han vist les cares cinc vegades a la competició del KO. En una d'elles, el 1935, els del Llevant van deixar fora els barcelonistes, però en les altres quatre ha passat el Barça. L'última va ser el 2014, amb Gerardo Martino a la banqueta catalana i un parcial de 9-2. En aquests moments, però, els valencians són un equip molt fort, que a la lliga es troba situat en sisena posició i que enguany ha aconseguit resultats destacats, com una victòria al camp del Reial Madrid. Caldrà veure si tots dos equips utilitzen els seus habituals titulars o bé fan canvis i rotacions.

El responsable de Relacions Institucionals del Barça, Guillermo Amor, va declarar sobre el sorteig que el Llevant «és un bon rival. Aquesta mateixa setmana ens hi enfrontem i ja som vells coneguts. El fet que juguem tants partits junts amb el mateix rival no ens afecta».

De la resta d'aparellaments, molt difícil per al Girona, contra l'Atlètic de Madrid i la tornada al Wanda, i també complex per a l'Espanyol davant d'un Vila-real en hores baixes, tot i que caldrà veure com reacciona a l'arribada del nou entrenador, Luis García Plaza. Tots dos són rivals que juguen competició europea.

La morbositat arriba amb l'eliminatòria entre el Reial Madrid i el Leganés, la repetició, tot i que amb l'ordre de partits canviats, de la de l'any passat que va acabar amb eliminació basca.